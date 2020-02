Salvini al Geox, Sardine al Portello. Il leghista: autonomia, alleanze solo per iscritto

PADOVA - Il movimento delle Sardine è tornato in piazza stasera, 10 febbraio, a Padova, nel popolare quartiere universitario del Portello, in una sfida a distanza con Matteo Salvini, che in contemporanea, al Pala Geox, interviene ad un meeting della Lega in vista delle elezioni regionali di maggio.



IL LEADER DELLA LEGA «Gli attuali precari che occupano i ministeri pensano di combattere l'evasione fiscale con manette e polizia, ma sono degli scemi perchè l'unico modo di combattere l'evasione è abbassare le tasse». Lo ha detto Matteo Salvini alla convention del Carroccio. «Noi - ha spiegato - avevamo proposto la flat tax per centinaia di migliaia di partite Iva, professionisti, piccoli imprenditori fino a 65mila euro di reddito e, dal primo gennaio, avevamo calcolato anche fino a 100 mila euro di reddito, perchè abbiamo come idea di lasciare libera l'iniziativa privata».



AUTONOMIA & ALLEANZE «L'Autonomia partita dal Veneto sta contagiando anche tutte le altre regioni - ha aggiunto il leader del Carroccio - Il prossimo governo dovrà farla e noi faremo un'alleanza a livello nazionale e regionale solo con chi ci garantisce per iscritto che l'autonomia sarà legge».



LE SARDINE In piazza Portello, in una serata fredda, si sono radunate oltre duemila persone. Sulla folla svetta un grande manifesto con lo slogan «Salvini hai sbagliato citofono». Confuso tra i manifestanti anche il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, leader in città di 'Coalizione Civicà, che in molti danno come probabile candidato e sfidante alle regionali di Luca Zaia. Sul palco anche l'attore padovano Andrea Pennacchi, noto per la figura del «Pojana».



