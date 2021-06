PADOVA - La rivincita di Bitonci? La sfida di Ostellari? La corsa di Marcato? No, niente di tutto ciò. Per battere il sindaco Giordani e riconquistare Palazzo Moroni la Lega cerca un candidato civico alla prima esperienza politica e da ieri ci sono ancora meno dubbi in proposito. È il segretario Matteo Salvini a dirlo e ribadirlo in tutte le salse (venete, vista la foto subito condivisa sui social con il menù tipico di un ristorante di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati