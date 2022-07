VIGODARZERE - Cuccioli di gatto abbandonati al caldo, salvati in tempo da tre ragazzini. La desolante storia di abbandono, che fortunatamente ha avuto un lieto fine, arriva da Saletto di Vigodarzere dove tre gattini sono stati portato in salvo dal buon cuore e senso civico di tre giovanissimi. Tre batuffoli di pelo affamati e sfiniti dal caldo che ora sono stati messi al riparo e affidati alle cure di una volontaria che nel Comune si occupa delle colonie feline.

È accaduto nella serata di martedì lungo le rive del fiume Brenta, all'altezza del distributore di benzina. Tre ragazzini, mentre passavano sull'argine in sella alla loro bicicletta, hanno sentito il flebile miagolio simile ad un pianto. Si sono fermati e sono scesi dalle bici. Si sono messi a guardare nelle vicinanze finché hanno trovato tre cuccioli, di appena 20 giorni, ormai sfiniti dalla fame, dal caldo, dalla stanchezza e disidratatati. I ragazzini hanno atteso per vedere se compariva la loro mamma, ma è stato subito chiaro che sono stati portati lì e abbandonati da qualche umano scellerato.

Il loro intervento ha scongiurato il peggio. Con grande senso civico hanno chiamato la polizia locale, che è intervenuta prontamente con una pattuglia di due agenti che hanno poi contattato l'assessore all'ambiente, Alessandra Bergamin. I gattini sono stati portati via dall'instancabile volontaria Alessandra Buzzetti, che si occupa già delle colonie feline censite e presenti sul territorio, che li ha rifocillati e li sta tenendo temporaneamente in stallo, in attesa di trovare loro una famiglia amorevole.

«Faccio appello a chi avesse notato qualcosa sul loro abbandono, di chiamare la polizia locale - ha detto l'assessore Bergamin -. Ringrazio di cuore i tre bravissimi ragazzi, tutti di Vigodarzere, che non si sono girati dall'altra parte e non hanno ignorato il pianto di tre gattini destinati a morte certa. Grazie anche ad Alessandra Buzzetti che, nonostante abbia già moltissimi gatti di cui occuparsi, non ha chiuso la porta, anzi si è subito messa a disposizione. A chi ha ancora il coraggio di abbandonare creature indifese e di compiere gesti di cattiveria ingiustificata, dico che deve vergognarsi. Se non si possono tenere gli animali, ci si può rivolgere alle associazioni riconosciute». Chi volesse adottare i tre gattini può contattare la polizia locale o l'assessore Bergamin.