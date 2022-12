Padova. La cagnolina Lucy si perde, i poliziotti della Stradale la salvano e la riportano a casa

PADOVA - La piccola Lucy, una cagnolina Pinscher, era scappata da casa e si era smarrita. Ieri, 29 dicembre, una pattuglia della polizia stradale l'ha vista vagare nei dintorni di via Bembo. Appariva smarrita e si capiva che non era un cane randagio.

Così l'hanno avvicinata e tranquillizzata per portarla dal veterinario che ha letto il micro-chip, importantissimo per gli amici a 4 zampe perché permette di risalire al proprietario. Come in questo caso. Ottenuto l'indirizzo i poliziotti hanno riportato a casa la piccola Lucy.