Salvarono sette soldati britannici, dopo 70 anni arriva il grazie

di Francesco Cavallaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MASERA' - Hanno salvato sette soldati alleati, nascondendoli all'interno delle loro abitazioni, durante la seconda guerra mondiale. E per questo loro nobile gesto, le famiglie Berion, Cognolato, Pizzeghello, Bernardi e Burattin hanno ricevuto un encomio da parte dell'Ambasciata britannica a Roma. La vicenda ha dell'incredibile. Qualche tempo fa il presidente della locale sezione degli ex Internati Armando Trentin ha eseguito delle ricerche nell'archivio comunale per cercare notizie su eventuali prigionieri inglesi coperti dai residenti dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943.