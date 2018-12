Perde il controllo dell'auto e finisce rovesciata fuori strada /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALETTO - Alle 18.50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo laper un’, dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi da Este hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto dall’abitacolo la donna, presa in cura dal personale del suem 118 per essere trasferita in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero del mezzo da parte del carro attrezzi.