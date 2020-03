PADOVA - Il Coronavirus nelle ultime ore si è portato via altre cinque persone, sale così a ventinove la triste conta delle vittime in provincia di Padova. Si è spento ieri all’ospedale di Schiavonia Bruno Albertin, di 87 anni. L’anziano abitava in via San Martino, nell’omonimo quartiere, con la moglie Maria Masiero. Fino a metà della scorsa settimana era stato bene, poi il malessere improvviso con diagnosi Covid-19, per il quale si era reso necessario nella giornata di venerdì scorso il ricovero all’ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove ieri è spirato. Operaio all’Italcementi fino alla pensione, il signor Bruno era molto stimato a Monselice, anche per i suoi modi garbati ed eleganti. Oltre alla moglie Maria, ha lasciato la figlia Monica, insegnante. Si registrano altri due decessi tra gli ospiti della casa di riposo “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara. Non ce l’ha fatta Narciso Ferrarato, 82 anni, originario di Montagnana, ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Schiavonia. Stessa sorte per Jolanda Berto, 79 anni, di Monselice, spirata nella struttura per anziani. Sempre ieri due persone sono decedute in Azienda ospedaliera a Padova. Salgono a 1.308 le persone positive al Coronavirus in tutta la provincia di Padova, si tratta di 105 casi in più.

IL BOLLETTINO

E’ ciò che emerge dal confronto dei due bollettini di Azienda Zero, relativi al 21.03 e al 22.03, entrambi emessi dalle 17. Si sono fermati i contagi a Vo’, dove il numero di positivi rimane stabile a quota 83. Nel resto della provincia si registrano 1.225 casi. In tutta la Regione Veneto il numero di positivi a Covid-19 raggiunge quota 5.272. Le persone in isolamento domiciliare nel Padovano sono in totale 2.721, il dato è rimasto invariato rispetto sabato sera. Sono ricoverati in Azienda ospedaliera in area non critica 90 pazienti, sei in più rispetto al giorno prima. 33 i letti occupati in Terapia intensiva (+1), 64 i dimessi (+2) e dieci i decessi (+2). Salgono a 114 i ricoveri in reparto all’Ospedale di Schiavonia, undici in più. Ancora a Schiavonia sono venti i pazienti in terapia intensiva (+2) e 13 i decessi (+1). Non ha più pazienti positivi l’Ospedale di Piove di Sacco, né in reparto né in Terapia intensiva. All’Ospedale di Cittadella si trovano quattro positivi a Covid-19 in reparto (-1), mentre un soggetto è in Terapia intensiva (+1).

LE CROCI

Il numero delle croci del Padovano, dall'inizio dell'emergenza, è sempre più pesante. Il primo a non farcela è stato Adriano Trevisan, 78 anni, residente a Vo', deceduto la sera del 21 febbraio. Sabato 7 marzo nel reparto di Malattie infettive di Padova è stata la volta di Mansueto Miazzo, 68 anni, di Grantorto, malato oncologico. Il giorno dopo è morto un 92enne, residente a Vigodarzere. Poi se n'è andato anche Renato Turetta, amico di Adriano Trevisan e paziente "due" di Vo'. Nella serata di martedì 10 marzo un anziano di 93 anni residente a San Giorgio in Bosco è spirato nella rianimazione dell'Azienda ospedaliera. La sesta vittima padovana del Coronavirus, il 14 marzo, è stata Vanna Marcato, 52enne di Gazzo. Nerone Ugo Melato, 89 anni, di Saletto di Borgo Veneto, è stato il primo ospite della casa di riposo di Merlara a perdere la vita. Il 15 marzo è stata la volta di Camilla Costantini, 98 anni, originaria di Saletto. A pochi giorni di distanza sono mancati Leda Bertomoro, 90 anni; Ottaviano Correzzola, 79 anni, ricoverato da qualche giorno a Schiavonia e la 91enne Lina Cavestro. A seguire Zefferino Baldo, 85enne di Carceri; Norina Boraso, 94enne Medaglino San Fidenzio e Anna Dacome, 85 anni di Castelbaldo. Il 15 marzo ha perso la vita Ettore Nicolè, 91 anni, di Curtarolo, spirato all'ospedale di Schiavonia. Il 17 marzo è deceduto al policlinico di Padova Antonio Perin 82 anni di Altichiero, mentre a Schiavonia sono morti Giorgio Fortin, 82 anni di Monselice e Renzo Baessato, 81 anni di Limena. In casa di riposo a Monselice è morta Maria Baratto, 90 di Bagnoli di Sopra. Poi Stella Tonello, 74enne di Arsego, all'ospedale di Schiavonia. Venerdì è morta una donna di 69 anni in Terapia intensiva in Azienda ospedaliera. Tra le vittime del Covid 19 anche Gabriella Ferretto, 75 anni, di Villafranca Padovana, deceduta all'ospedale di Schiavonia. Sempre tra venerdì e sabato nell'ospedale di Vicenza è morto Luigi Pierobon, cittadellese di 74 anni.