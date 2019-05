Safilo vende la catena di negozi di occhiali Solstice agli americani

PADOVA - Il Gruppo Safilo annuncia in una nota di aver raggiunto un accordo per la cessione della catena statunitense di negozi retail Solstice a Fairway LLC, una società statunitense a responsabilità limitata, costituita da un gruppo di investitori attivi negli Stati Uniti e in Europa nella vendita al dettaglio di occhiali. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del terzo trimestre del 2019.



La cessione del business retail Solstice - si legge in una nota del gruppo - «evidenzia l'impegno del Gruppo volto alla completa focalizzazione sul business wholesale e rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di recupero di un profilo economico sostenibile».

