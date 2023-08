Padova. Safilo non ci sta e risponde alle dichiarazioni della Cgil di Belluno su Longarone: «Pretestuose e fuorvianti»

PADOVA - Con una nota inviata in mattinata, l'azienda ottica Safilo ha espresso «il proprio disappunto in merito alle dichiarazioni apparse in data odierna sulla stampa e rilasciate dalla Segreteria Filctem Cgil di Belluno». Si tratta delle posizioni manifestate dalla segretaria generale della Filctem-Cgil, Denise Casanova, relativamente alla sostenibilità del piano industriale di Innovatek, la società dell'imprenditore friulano Carlo Fulchir che si è offerta per rilevare lo stabilimento «Longarone 2» di Safilo in cui operano 208 addetti.

«L'azienda ritiene - si legge ancora nel comunicato di Safilo - che i contenuti espressi siano pretestuosi e fuorvianti rispetto a una realtà che, sulla base delle richieste pervenute ripetutamente negli ultimi mesi in forma unitaria dalle parti sindacali circa una salvaguardia totale dell'occupazione, trova una soluzione per tutti i lavoratori di Longarone, nessuno escluso.