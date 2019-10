di Barbara Turetta

SACCOLONGO Il fisico era gracile, limitato dalla patologia cardiaca congenita che lo accompagnava fin dalla nascita, ma tanta era la forza e la voglia di vivere pienamente la sua età come tutti i suoi coetanei. Davide Ormenese, 11 anni, era un piccolo guerriero che ha sempre saputo riprendersi dai difficili interventi chirurgici che hanno segnato la sua tenera vita. L’ultimo, rischioso, avrebbe però potuto aprirgli una piccola “finestra” di speranza di fronte alla patologia del cuore monoventricolare e alla sindrome polmonare di Kartagener che avevano già scritto il suo destino. Ma purtroppo il decorso post operatorio non è stato semplice e martedì mattina l’ultima complicazione che gli ha fatto chiudere per sempre gli occhi.