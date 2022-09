ABANO - Non arrivano in tempo le basi musicali per le canzoni e Sabrina Salerno è costretta a duettare con Jo Squillo esibendosi in un repertorio non previsto dal programma. Il disguido è avvenuto sabato sera nel corso della manifestazione "80 voglia di Abano", svoltasi al centro ippico della città termale. Oltre alle due cantanti, si sono esibiti sul palco altri artisti che in quel decennio divennero delle vere e proprie icone della musica pop: Ivana Spagna, Den Harrow, Gazebo, Johnson Righeira e Tracy Spenser con la live band Evolution 80.

«Sabrina Salerno a un certo punto ha comunicato che le basi musicali dei suoi brani non erano disponibili - racconta l'assessore alle Manifestazioni Ermanno Berto -. Quindi ha cantato con Jo Squillo altri pezzi. Non ho idea del perché non siano arrivate - continua l'assessore -, ma si è trattato davvero di un contrattempo di poco conto. La serata è stata un grande successo. Erano presenti oltre seimila persone che si sono divertite moltissimo. Se proprio vogliamo guardare il pelo nell'uovo - continua Berto -, anche Ivana Spagna ha dovuto interrompere la canzone all'inizio per un malfunzionamento del microfono. Un problema che è stato immediatamente risolto. Il Comune ha dato solo il suo patrocinio, l'organizzazione era di un privato».

«Si è trattato di un evento che ha attirato moltissima gente e ha riscosso un enorme gradimento», si è limitato a commentare Luca Giudice, manager di Sabrina Salerno.