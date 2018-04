di Marco Marin

CAMPOSAMPIERO - ”Caro parrocchiano se hai deti invito ad ospitare un carcerato albanese di 42 anni ai domiciliari.perchè da pochi mesi ho allontanato dalla canonica un marocchino che non si stava comportando bene. Sinceramente, mi verrebbe la voglia di passare per le case di Rustega dove vive un uomo solo e fare il postino e chiedergli di “fidarsi” e accogliere cristianamente un carcerato che deve scontare il residuo di 2 anni al Due Palazzi a Padova per spaccio di droga”.Don, parroco a Rustega di Camposampiero, nella sua settimanale cartolina inviata alle famiglie ha sorpreso tutti con la decisione di pubblicare sul bollettino parrocchiale la sua corrispondenza con M.B. , albanese di 42 anni, detenuto per motivi di droga, desideroso di venir ospitato in canonica per scontare ai domicilari i restanti due anni di detenzione.