ESTE - Disavventura a lieto fine per un micio selvatico: cade nella canna fumaria, ma i pompieri lo salvano e trova addirittura famiglia. Non sono certo mancate le emozioni in questi due giorni per questo bel gatto nero con gli occhi chiari. Trovandosi ieri a bazzicare in via Piave a Este, si era arrampicato sulle impalcature del cantiere di un condominio e, sentendo il tepore provenire dal camino, vi si era avvicinato. L’infelice pensata è costata caro al micio, scivolato giù per la canna fumaria e finito a testa in giù dopo un capitombolo di due piani. Per fortuna, nessuna conseguenza, ma trovandosi intrappolato, il malcapitato ha iniziato a miagolare incessantemente. Ad accorgersi di questi strani rumori è stata un’inquilina dello stabile, il cui ripostiglio è proprio adiacente alla canna fumaria.

Non riuscendo a identificare esattamente la provenienza, la signora ha chiamato allarmata i vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento di Este con due mezzi e cinque operatori. I pompieri hanno calato dal comignolo una telecamera ad alta risoluzione, riuscendo a scorgere le fattezze del povero micio, che attendeva solo di rivedere la luce del sole. C’era giusto il tempo per capire dove rompere il muro a colpo sicuro e passare all’azione. Dopo tante ore trascorse in condizioni proibitive, sentire i colpi di martello è stato un ulteriore trauma per il gatto, che una volta raggiunto dai pompieri ha iniziato a graffiare e mordere inviperito. Tutto sotto controllo: con dei bei guanti grossi e un po’ di pazienza, lo sfortunato felino è stato estratto e ha potuto finalmente riassaporare la libertà e le cure dei presenti. Dopo essere stato rifocillato e ripulito dalla fuliggine, il micio - divenuto in breve tempo la star del palazzo - è stato protagonista dell’ennesimo colpo di scena. Una signora del terzo piano, vedendolo, ha deciso di tenerlo. Non male, per un gatto che fino a qualche minuto prima lottava contro un triste destino.