ESTE - Va al supermercato ma mentre ripone il carrello i ladri le rubano la spesa dal bagagliaio. È successo giovedì pomeriggio verso le 18, a Este, nel parcheggio del supermercato Mega affacciato sulla sr 10 Padana Inferiore. Vittima del furto è una 50enne di Sant’Elena, che l’altro ieri si era recata nel punto di vendita come chissà quante altre volte, ignara che le sue due borse della spesa si sarebbero volatilizzate.

Dentro c’era soprattutto carne, per un valore complessivo di circa 50 euro. Qualcuno, approfittando del suo breve tragitto per riporre il carrello, le ha arraffate dal baule dell’auto. La donna era sicura di aver chiuso la Renault Captur ma probabilmente i ladri hanno utilizzato un dispositivo che crea delle interferenze con il sistema elettronico del veicolo, impedendone di fatto la chiusura. Così da non doverne forzare la serratura. La macchina non presentava infatti nessun segno di scasso, tanto che la vittima si è accorta dell’ammanco soltanto quando è arrivata a casa.

Il bagagliaio era vuoto. Non solo: il sedile posteriore dalla parte dell’autista era stato ribaltato. A quel punto la signora ha capito di essere stata derubata e ha incastrato come in un puzzle alcuni tasselli a cui lì per lì non aveva dato troppo peso.

«Mentre uscivo dal supermercato avevo notato un’auto parcheggiata, con il motore spento ma i fari accesi. Era a qualche stallo di distanza dal mio – racconta –. Credo fosse una berlina di colore chiaro ma non l’ho vista bene perché i fari mi abbagliavano. Tornando alla macchina mi sono accorta che era aperta eppure ero sicura di averla chiusa, così mi sono assicurata che il bagagliaio fosse chiuso correttamente e ho messo in moto».

Una volta a casa, l’amara sorpresa. Unita alla convinzione di essere stata tenuta d’occhio dai responsabili. Forse la seguivano già all’interno del supermercato, forse erano appostati in parcheggio pronti a cogliere l’occasione giusta per mettere a segno il colpo. «Sono stati velocissimi, secondo me si tratta di persone esperte in questo tipo di reati» osserva la 50enne, che in questi giorni denuncerà il furto ai carabinieri nella speranza che i responsabili vengano smascherati, anche con l’aiuto delle immagini della sorveglianza. La notizia del furto è rimbalzata anche sui gruppi Facebook cittadini, dove la figlia della vittima ha messo in guardia gli altri clienti del supermercato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA