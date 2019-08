Marisa, 63 anni: «Ho attraversato lo Stretto per sfidare il Parkinson»

di Barbara Turetta

RUBANO (Pd) - Lo spirito è quello di una donna combattiva e dal carattere sportivo che da dieci anni conosce bene cosa vuol dire essere affetta dal Parkinson, ma che non si fa abbattere, anzi. È pronta a mettersi in gioco e soprattutto è ben consapevole che l'attività sportiva è un tassello importante della terapia. E Marisa Sivo, 63 anni, veronese da tempo residente a Rubano, lo ha dimostrato lunedì a Messina nuotando per un'ora e 20 minuti e riuscendo ad attraversare, solo con le sue...