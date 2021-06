Ruba del cibo all'Eurospar euro: per fuggire agli agenti si tuffa nel Brenta e muore annegato

PADOV - Ruba del cibo all'Eurospar e per sfuggire all'arresto si getta nel fiume e muore. È accaduto oggi, 4 giugno, a Padova. La vittima sembra essere un ragazzo di origini nigeriane, a tarda ora non era ancora stato identificato. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio; il ragazzo era stato sorpreso a rubare in un supermercato Eurospar nella zona di Altichiero, quartiere a nord della città.

APPROFONDIMENTI NORDEST Giovane rapina l'Eurospar e fugge, si getta nel Brenta e annega

Il ragazzo - fra i 20 e i 30 anni - era stato visto dalla security interna infilare del cibo dentro a uno zaino; gli è stato chiesto di fermarsi, ma lui si è dato alla fuga. Il vigilante ha chiamato la polizia che è giunta sul posto e si è data all'inseguimento del ragazzo. Per non farsi prendere si è gettato nel fiume Brenta, all'altezza di Vigodarzere. I poliziotti non lo hanno visto riemergere e sono cominciate le ricerche. Il cadavere del giovane è stato ritrovato in zona poco dopo.