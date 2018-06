Bollette dell'acqua troppo care: la famiglia scopre il trucco del vicino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOMBOLO - (M.C.) Troppo elevate quellerispetto a quanto veniva utilizzato per l'utenza domestica, ma all'apparenza tutto risultava in ordine. Ed invece in ordine non era affatto l'impianto di distribuzione dell'acqua di un appartamento in undi Tombolo.. Costo zero per lui, tutto a carico di terzi. Denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Tombolo, M.S., 37 anni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, con molta abilità aveva collegato l'impianto idrico del suo appartamento a quello di un altro condomino, così da prelevare l'acqua da un'altra