Pensionata dimentica le chiavi e scavalca la recinzione, ma resta infilzata: è grave

ROVOLON (Padova) - Una pensionata 76enne di Rovolon - M. F. - è rimasta ferita oggi in un curioso e sfortunato incidente. Aveva dimenticato le chiavi di casa e ha tentato di scavalcare la recinzione rimanendo infilzata in una punta di ferro con un polpaccio.



Le sue urla hanno richiamato una vicina che ha allertato i soccorsi: liberata e poi elitrasportata in ospedale a Padova dal Suem è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

