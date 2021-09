Gita con figlia e nipoti, scivola e si fa male: escursionista soccorsa

ROVOLON (PADOVA) - Escursionista inciampa e si fa male, soccorsa. Alle 10.15 circa la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per un'escursionista che, mentre con la figlia e i nipoti percorreva il Sentiero degli Alpini, sul Monte della Madonna, Colli Euganei, era inciampata riportando un sospetto trauma alla caviglia. Risaliti alla posizione, 4 soccorritori si sono avvicinati il più possibile con la jeep lungo una strada sterrata. Una volta dalla donna, una turista polacca di 72 anni, le hanno immobilizzato l'arto, la hanno caricata in barella e trasportata per circa 800 metri fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Abano.