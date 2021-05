Rovolon, incendio nella notte in un ricovero automezzi Foto

ROVOLON (PADOVA) - Incendio domenica 2 maggio intorno alle 22 a Carbonara di Rovolon, in via Verdi: a prendere fuoco un ricovero di automezzi, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme, Este e successivamente Padova con tre automezzi e 12 operatori, hanno spento le fiamme probabilmente divampate da un furgone le quali si erano estese anche a due muletti. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del luogo sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte.