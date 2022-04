PADOVA - In arrivo in via Maroncelli la nuova rotatoria che decongestionerà dal traffico il rione di San Pio X e consentirà l’accesso all’Arco di Giano. Al via la progettazione del collegamento stradale tra le vie Maroncelli e Friburgo con la realizzazione di una rampa di raccordo tra le due strade e una rotatoria che consentirà di raggiungere tutte e tre le direzioni nell’area interessata (quartiere San Pio X, cavalcavia Maroncelli e via Friburgo) facilitando l’accesso da via Friburgo direttamente a Padova Est e liberando, nel contempo, il quartiere dal traffico della grande viabilità.



IL PIANO

È stata infatti approvata martedì dalla giunta la delibera del vicesindaco Andrea Micalizzi che prevede il perfezionamento dello svincolo con l’obiettivo di ridurre anche il traffico nel quartiere San Pio X. «Interveniamo sull’incrocio tra via Maroncelli e il cavalcavia che porta all’Arco di Giano, uno snodo che sarà completamente riorganizzato – ha spiegato Micalizzi – Al centro di questo incrocio sarà realizzata una nuova rotatoria che consentirà di fluidificare il traffico che viaggia verso via Friburgo, verso la Stanga o in direzione dell’Arco di Giano e che renderà più sicuro l’accesso e l’uscita della scuola del quartiere Pio X, la primaria Giovanni XXIII». «Con questo intervento – ha aggiunto – rimuoviamo il semaforo all’incrocio tra via Friburgo e via Maroncelli, realizziamo una nuova viabilità che alleggerisce il traffico nei quartieri, in particolare a San Lazzaro grazie alla rotatoria intermedia, potenziamo con nuovi impianti tutta l’illuminazione. Ne deriva un importante beneficio in termini di sicurezza e di fluidificazione del traffico sia in ingresso che in uscita dalla città, soprattutto nelle ore di punta». «Oltre a questo – ha continuato il numero due di palazzo Moroni – per proteggere gli edifici residenziali interessati dalla nuova viabilità, soprattutto dall’anello della rotatoria, installeremo barriere antirumore e di sicurezza. Partono dunque con la messa in sicurezza di uno svincolo importante un intervento e un investimento per la città che prevedono lavori per 900mila euro, di cui 500mila finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e 400mila dal Comune».A breve la giunta approverà il progetto definitivo ed esecutivo, così sarà possibile appaltare l’opera.



GLI ALTRI CANTIERI

La settimana scorsa intanto si sono aperti i cantieri legati al piano di recupero di piazzale Pontecorvo. «Il progetto prevede la riqualificazione dell’area tra via Manzoni e piazzale Pontecorvo – ha concluso Micalizzi – È un intervento ambizioso e importante che fa leva su due punti strategici. Il primo stralcio partito nei giorni scorsi è stato finanziato con 400mila euro, che in parte arrivano dalla Regione. Un altro stralcio interesserà l’area dell’ex distributore tra le vie Manzoni e Stoppato con la realizzazione di parcheggi e aiuole che miglioreranno la funzionalità e l’estetica della zona, ricavando una cinquantina di posti auto. Lì sarà realizzata anche una rotatoria».