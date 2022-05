Fallimento, la Roncato Srl in appello: il tribunale non ha riconosciuto il concordato preventivo

PADOVA - Nessun concordato preventivo, ma invece una sentenza di fallimento. Così ha deciso il Tribunale civile di Padova per la Roncato Srl, con sede legale a Milano, di fatto la sorella minore della famosa valigeria Roncato Spa del tutto estranea ai fatti. Antonio Roncato, fondò l'azienda di bauli e di valigie nel lontano 1956 insieme alla moglie. I coniugi Roncato, già dopo la fine della Seconda Guerra, iniziarono a confezionare borse e valigie per gli emigranti italiani. Tra i tanti prodotti creati dall'industria di Campodarsego, comune dell'Alta padovana, il più famoso è il trolley in policarbonato considerato il più leggero al mondo. Un successo internazionale. Nel tempo l'azienda è passata nelle mani dei fratelli Giovanni e Carlo. Giovanni è il creatore della nota in tutto il mondo valigeria Roncato Spa, e Carlo della Roncato Srl che con la moglie ha creato il marchio Ciak Roncato.

APPROFONDIMENTI CAMPODARSEGO Roncato, respinta la richiesta di concordato. La famiglia:...

LA SENTENZA

Ed è Carlo che, affiancato dal legale Stefano Grolla del foro di Vicenza, ha già dichiarato la sua intenzione di procedere con un reclamo davanti alla Corte d'Appello di Venezia per quanto deciso dal Tribunale di Padova. In una nota la Roncato Srl ha fatto sapere che ...Ha attraversato momenti difficili, ma ha presentato una proposta di concordato salda e proiettata verso il futuro che ha inaspettatamente trovato il diniego del Tribunale padovano, nonostante la nuova normativa promulgata dal legislatore nazionale durante la fase pandemica diretta al sostegno delle aziende italiane in crisi. Il capostipite della famiglia Roncato, Carlo, non comprende come il Tribunale possa aver dichiarato inammissibile il concordato presentato che ha salvato posti di lavoro e il know how della prima società Roncato. Lo stesso si dichiara fiducioso che la Corte d'Appello di Venezia ribalti l'ingiusta decisione del Collegio di Padova. La terza generazione Roncato, già da anni, ha creato una nuova realtà dinamica e produttiva in espansione in Italia e all'estero con nuove aperture di punti vendita e sviluppo del Brand....

IL LEGALE

La Roncato Srl ha come creditori l'Agenzia delle entrate di Milano e quella di Padova. Questo è quanto sarebbe accaduto in Tribunale secondo il legale Grolla. «L'agenzia delle entrate di Milano così come prevede la legge - ha dichiarato l'avvocato - non ha presentato alcuna parere preventivo alla transazione fiscale e al concordato. Cosa che invece ha fatto quella di Padova. A Milano al Tribunale fallimentare è prassi che il parere sia dato dopo l'ammissione al concordato, a Padova no. E secondo il giudice per questo motivo, cioè il mancato parere dell'Agenzia delle entrate di Milano, la richiesta di concordato preventivo è da ritenersi inammissibile». E ancora: «Roncato Srl ha combattuto una battaglia lunga vent'anni in tutti i tribunali d'Italia e anche all'estero, per vedere riconosciuto il marchio. Una guerra tra fratelli che ha portato via anche risorse economiche». E che i fratelli Roncato non vadano d'amore e d'accordo non è una novità. Era il 2002 quando Carlo ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento a carico del fratello Giovanni per la somma di oltre 774 mila euro, sulla base di una promessa di pagamento manoscritta con data 9 settembre 1995. Una sfida tra aule di tribunali, che si è conclusa 17 anni più tardi quando nel novembre del 2019 il Tribunale di Padova ha revocato il decreto ingiuntivo dando ragione a Giovanni Roncato.