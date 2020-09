Mezzo pesante fuori strada, chiusa la statale Romea

La strada statale 309 “Romea” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 102,300, in località Rosara di Codevigo, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante fuori strada. Il sinistro autonomo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 19 settembre. Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla rete locale. Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA