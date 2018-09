«Papà è stato un eroe partigiano e non lo sapevo. Ora mi spiego quelle ferite...»

di Nicola Munaro

PADOVA - È una storia d'altri tempi, di un'azione di guerra partigiana durante il secondo conflitto mondiale e di una mina fatta esplodere per ritardare la ritirata tedesca. Ma anche della fuga dal patibolo di un giovane partigiano padovano, che si è salvato solo grazie alla sua presenza di spirito ed agilità. Una storia rimasta sotto traccia per sessantuno anni e riemersa a metà della scorsa settimana quasi per caso, durante uno di quei pomeriggi in cui ci si mette di buona volontà e si sistemano gli album fotografici di famiglia. E lì, tra una foto e l'altra, piegati in quattro parti e ingialliti dal tempo, c'erano due fogli. Uno, il più sgualcito, è una sorta di tessera d'adesione al Corpo volontario della libertà. Terza divisione del Friuli, Battaglione Pontebba con tanto di nome e cognome del titolare di quella carata d'identità partigiana. L'altro, conservato meglio e scritto a macchina, non ha intestazione. Solo una data e un luogo. E, nelle righe successive, la storia diUna vicenda che Di Stasio, poi agente di polizia in servizio al secondo reparto celere di