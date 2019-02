erito un ragazzo di 19 anni, Manuel Mateo Bortuzzo, nuotatore nato a Trieste da famiglia di Quinto di Treviso, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra il giovane agonizzante.



Soccorso, Manuel è stato trasportato al San Camillo. Il giovane, dai primi accertamenti, era del tutto estraneo alla rrissa: e sarebbe stato colpito da un proiettile vagante, oppure per uno scambio di persona. Manuel è una grande promessa del nuoto: nel 2015 aveva battuto il record italiano di Paltrinieri con il Team Veneto di Padova. Da pochi mesi è tesserato con l’Aurelia Roma e frequenta il polo natatorio di Ostia.



Manuel è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento che si è concluso poco fa: l’equipe del professor Alberto Delitala di neurochirurgia ha rimosso la pallottola dall'undicesima vertebra in cui era rimasta conficcata. La prognosi resta riservata, tecnicamente l’intervento è riuscito dopo il primo intervento per ridurre l'emorragia.



Le condizioni del ragazzo sono molto gravi. Il 19enne è stato sottoposto a un intervento d'urgenza per bloccare l'emorragia interna toracica provocata dal proiettile che si sarebbe fermato su una vertebra. Poi sarà sottoposto a un'operazione neurochirurgica. Intanto la polizia sta indagando per chiarire con esattezza quello che è accaduto e risalire a chi ha premuto il grilletto.



Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona e il racconto di testimoni. Poco prima delle 2 la polizia è intervenuta in piazza Eschilo per la segnalazione di una rissa nei pressi di un pub. All'arrivo degli agenti però è stato trovato solo il ragazzo a terra agonizzante.



LA CARRIERA - Manuel ha iniziato a nuotare a Portogruaro - mentre risiedeva nel Pordenonese - prima di passare al Team Veneto di Padova e ora all'Aurelia. Si allena anche con campioni come Paltrinieri, Detti e Acerenza, ma non vive al centro federale di Ostia: è domiciliato infatti all'Infernetto nella struttura delle Fiamme Gialle dove si è trasferito dall'autunno scorso.



