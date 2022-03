Rogo nel porticato della bifamiliare partito dal tavolo di plastica: una donna intossicata

PADOVA - Rogo partito dal tavolo di plastica che si trova sotto un portico, una donna rimane intossicata dai fumi. E' successo ieri sera, 3 marzo, verso le 23, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fieramosca a Padova per l’incendio di un tavolo di plastica nel porticato di una bifamiliare. I pompieri arrivati dalla centrale hanno spento l’incendio, dopo un primo intervento di un vicino di casa, il quale con un estintore aveva già abbassato le fiamme. Il personale ha prestato il primo soccorso alla donna somministrando dell’ossigeno, fino all’arrivo del personale del Suem, che ha preso in cura la donna poi trasferita in ospedale. Danni da fumo in entrambi gli appartamenti della casa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.

