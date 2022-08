Roberto Scarabel nuovo presidente di AsConAuto, l'associazione dei consorzi concessionari

PADOVA - Il padovano Roberto Scarabel è stato eletto nei giorni scorsi presidente dell'associazione Consorzio concessionari auto, AsConAuto-Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli. Il noto imprenditore, oltre ad essere il presidente del Consorzio ricambi originali di Padova (uno dei 13 della associazione), è amministratore unico del gruppo Scarabel di Padova.

La carica è per il triennio 2022-2024.

La nomina

«Mi preme sottolineare come la nostra associazione - ha commentato Scarabel, che ha appena compiuto 57 anni ed è originario di Treviso - sia nata per presidiare il mercato, anticipare e interpretare il cambiamento che è in atto nel mercato globale: un compito impegnativo che richiede un confronto sistematico e programmatico alla nostra squadra di vertice. Compito del nuovo consiglio di amministrazione sarà quello di proseguire nella strada già tracciata, una strada che ha confermato con fatti da primato la eccellenza degli sforzi fatti finora dalla nostra filiera del ricambio originale per presidiare logistica e assistenza sul territorio nazionale, anche in periodi di vera criticità come quelli che hanno contrassegnato gli ultimi anni. Il compito che ci viene affidato oggi è impegnativo e implica un grande senso di responsabilità visto il contesto socio-politico che stiamo affrontando. Nonostante ciò ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere e superare il miliardo di euro di volume di affari su base annua».