Risucchiato dal compatta-rifiuti: rischia l'amputazione della gamba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Voleva velocizzare il lavoro del compattatore di rifiuti, così ha iniziato aper farla entrare più facilmente nella macchina. In un attimo, però, la pressa gli ha risucchiato la gamba che è rimasta straziata. Rischia di perdere l'arto l'operaio protagonista dell'incidente avvenuto ieri mattina, poco prima delle 5.30, nel centro di smistamento dei prodotti ortofrutticoli dell'Alì, in via Olanda, a due passi dal Maap, in zona industriale. La vittima è un italiano di 47 anni, che lavora da tempo nel centro.