PADOVA - Erano rimasti tramortiti dal precedente decreto, che limitava gli spostamenti a Natale, S. Stefano e Capodanno entro i confini del paese. Ora si dicono “uccisi” dalla nuova disposizione annunciata dal Presidente del Consiglio che impone la chiusura dei locali nei giorni di “punta” delle Feste. I ristoratori dei colli, non si aspettavano davvero una misura cosi drastica. Anzi confidavano in una revisione al precedente decreto governativo che consentisse quanto meno di accogliere i clienti oltre il raggio chilometrico dei confini municipali. «Le misure governative – esordisce Andrea Legnaro, contitolare assieme ai genitori dell’Antica Trattoria “Da Ballotta” a Torreglia – sono state annunciate all’indomani di accordi già conclusi con fornitori. Ora i magazzini sono pieni di derrate deperibili che non potranno essere consumate. Sarebbe stato meglio che la misura fosse stata comunicata diversi giorni fa. Apprenderla quanto tutto era pronto per i pranzi di Natale, S. Stefano e Capodanno, fa solo male. E fa rabbia».

Fa ancor più rabbia il fatto che le prenotazioni finora non erano mancate, nonostante divieti ed incertezze resi ancora più intricate dalle misure anti contagio varate dalla Regione. «Nonostante tutto – ha sottolineato Francesca Borin, titolare del ristorante “La Montanella di Arquà e presidente dei Ristoratori Padovani Ascom – avevamo in lista circa 150 persone al pranzo di Natale. Molte di loro erano in attesa di una conferma della prenotazione, che avevamo differito all’esito delle misure di contenimento del contagio annunciate per Natale. Deluderemo sicuramente tanti clienti. E dovremo anche affrontare il non facile compito di annullare ordini che già sono stati fatti. E per farlo sarà necessario contare sulla comprensione dei fornitori».

Le misure di ristoro, secondo i titolari dei locali del Colli, chiuderanno solo in parte la falla dei mancati introiti. «Si tratta di ristori – ha sottolineato ancora Francesca Borin – che si basano sul mancato guadagno medio dell’anno. Mentre noi stiamo subendo perdite nei mesi di maggior lavoro. Il fatturato delle feste è ovviamente diverso da quello degli altri mesi. Mi chiedo allora perché non sia stato preso in considerazione il fatto che in questi mesi dobbiamo corrispondere la tredicesima ai nostri dipendenti. Come la pagheremo? E davanti a questa difficoltà, cosa dovremo dire a collaboratori di sala e di cucina che hanno finora rischiato anche la loro salute nell’aiutarci a tenere aperto e a non perdere i clienti?».

La festa comandata era ovviamente quella trascorsa accanto ai clienti, in cucina o in sala. «Una vacanza è gradita se è meritata e non imposta – ha sottolineato Nicola Lionello, titolare del ristorante “da Taparo” e presidente dell’Associazione “Tavole Tauriliane” di Torreglia – e questo Natale ha davvero il sapore di un castigo per chi svolge da anni questo mestiere». L’unica àncora di salvezza per cucine altrimenti destinate a restare deserte è il delivery, un fronte sul quale l’associazione dei ristoratori di Torreglia si è già mossa per tempo, proponendo un apposito “box” in abbinata con il Consorzio Vini dei Colli. «Un’abbinata fra menù di carne o pesce preparato dai ristoranti della zona – spiega Lionello – con i marchi doc delle nostre cantine. Non sarà come sedersi ai nostri tavoli come ha imposto finora la tradizione. Ma aiuterà quanto meno a farci sentire meno lontani nei giorni di festa».





Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA