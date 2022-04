Arriva il ristorante più alto di Padova, si potrà cenare a 70 metri di altezza

PADOVA - Entro la primavera del 2023 a Padova sarà realizzato il ristorante più alto della città. I padovani, e non solo, potranno a breve mangiare a 70 metri di altezza e gustare il panorama dalle immense vetrate del locale: la città del Santo, i Colli Euganei e, se la giornata è tersa, intravvedere anche la laguna di Venezia. Questa sera, infatti, l’assessore all’Edilizia privata Antonio Bressa farà approvare in giunta la delibera che andrà a sbloccare i lavori dell’Onda Palace, una torre da 70 metri e 18 piani, i cui lavori sono iniziati 15 e anni fa e che, a causa di alcune vicissitudini giudiziarie, attualmente è ancora al grezzo. A sbloccare la situazione, ha provveduto l’imprenditore Agostino Candeo che un anno fa si è aggiudicato all’asta l’immobile e che ora ha tutta l’intenzione di far ripartire i lavori della torre che domina tutta la zona industriale (per la precisione si trova tra via Panama e corso Spagna). «Finalmente si sblocca un cantiere che per troppo tempo è rimasto fermo - spiega Bressa - Grazie alla nuova convenzione, i lavori potranno iniziare entro la fine del mese. I cantieri rimarranno aperti circa un anno. Questo significa che nella primavera del 2023 si potrà già brindare alla fine di questo intervento seduti ai tavolini del ristorante più alto della nostra città. La struttura, oltre al locale all’ultimo piano, ospiterà uffici e studi professionali».

APPROFONDIMENTI CANTIERI AL VIA Onda Palace di 70 metri presto completata: in cima il ristorante...