Maserà. Ritrovo di pregiudicati dediti alle risse: bar rimarrà chiuso 15 giorni

MASERA' - Ieri mattina, 13 febbraio, i carabinieri della stazione di Albignasego hanno notificato alla titolare del bar di piazza del Donatore di Maserà il provvedimento di chiusura emesso dal questore. Questo a seguito di diversi episodi di degrado sociale risalenti allo scorso dicembre 2022 segnalati dai residenti della zona. I carabinieri hanno accertato come il bar fosse diventato un punto di ritrovo per nullafacenti, pluripregiudicati, baby gang e si sono verificate anche risse nelle immediate vicinanze. Uno degli habitué era stato allontanato per due anni con Daspo Willy. In altre occasioni adolescenti hanno disturbato la titolare stessa del locale e all'improvviso avevano iniziato a minacciarsi e insultarsi. Il locale resterà chiuso 15 giorni.