PADOVA - Ancora una rissa in città, questa volta in piazzale Stazione in pieno giorno. É accaduto l'altro ieri. A fronteggiarsi un gruppo di giovani che ha preso di mira un ragazzo di colore pestandolo con calci e pugni e lasciandolo a terra dolorante. La segnalazione arriva dall'onorevole leghista Massimo Bitonci e dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enrico Turrin.



«Ennesima scena di violenza e degrado in piazzale stazione - scrive Bitonci sulla sua pagina Facebook - Penso ai pendolari che si trovano a transitare in mezzo a tali delinquenti che incuranti di tutto si azzuffano per contendersi il territorio dello spaccio di droga». Sulla stessa lunghezza d'onda Turrin. «Un'aggressione di gruppo contro un ragazzo che, preso a calci in faccia, cade a terra quasi privo di sensi». E aggiunge: «Sono scene vergognose per la nostra città e che purtroppo di ripetono ormai ciclicamente. Secondo il sindaco è tutta colpa della pandemia, secondo noi anche di una politica del va tutto bene che preferisce girarsi dall'altra parte invece che affrontare i problemi». E conclude: «Ma i problemi non passano, anzi peggiorano giorno dopo giorno, Padova merita di meglio».

A preoccupare nelle ultime settimane sono anche le risse tra bande di ragazzi. L'allarme è partito dopo l'episodio sventato sabato 15 gennaio in Prato della Valle. Avendo il timore che i gruppi di giovani, che si organizzano sulle chat social per incontrarsi e picchiarsi, possano riprovarci.