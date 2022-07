Piazza Duomo a Padova, infastidiscono i passanti e poi si scagliano contro i carabinieri: denunciati

PADOVA - Piazza Duomo ancora preda di risse e confusione. Ieri sera, 29 luglio, due uomini di 32 e 30 anni disturbavano i passanti, erano aggressivi. Una situazione che poteva ben presto degenerare in una rissa, come altre si son viste nello stesso luogo. I carabinieri della Radiomobile di Padova sono arrivati in piazza e hanno cercato di far capire ai due che non era il caso di infastidire le persone che passavano di lì. La reazione non è stata docile: si sono scagliati contro i militari dell'Arma e dopo una breve colluttazione i carabinieri sono riusciti a bloccarli e identificarli. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

