PADOVA - Nel fine settimana i controlli sono tornati a concentrarsi anche sulla movida, specie in centro storico. Il questore Antonio Sbordone ha infatti disposto una serie di verifiche interforze che hanno coinvolto polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Una presenza massiccia in città, dove si è registrata anche una nuova rissa tra giovani davanti al Duomo che ha portato a due denunce. I servizi si sono concentrati sull'enorme afflusso di persone che ogni fine settimana interessa in centro storico, meta in particolare di moltissimi giovani e giovanissimi provenienti dall'intera provincia. La situazione viene costantemente monitorata, sia per garantire il rispetto delle civili norme di convivenza con i residenti (che nelle zone della movida lamentano chiasso e comportamenti maleducati fino a tarda ora), sia per contrastare reati e microcriminalità.

La rissa

All'1 di domenica gli agenti sono intervenuti nell'area del Duomo, già teatro di violente risse nelle ultime settimane che hanno scatenato forti polemiche. Sul sagrato hanno trovato due giovani padovani di 23 e 21 anni con alcuni graffi ed escoriazioni sul viso. L'immediato controllo delle telecamere ha permesso di ricostruire come, poco prima, la coppia avesse avuto una colluttazione con altri tre individui che la polizia sta ora cercando di identificare. Sarebbero volate anche delle bottigliate. I due ventenni sono quindi stati denunciati per rissa. È invece stato arrestato un 37enne tunisino, intercettato da una Volante in una laterale di via Gattamelata mentre raccoglieva delle bustine dal marciapiede dietro un'auto. Nonostante abbia cercato di gettarle via all'arrivo dei poliziotti, si è scoperto che contenevano 33 grammi di eroina e l'uomo, già noto spacciatore e irregolare, è stato arrestato.

Il bilancio

I servizi congiunti si sono concentrati sia sulla movida in centro che lungo le principali strade d'accesso e uscita dalla città, dove i posti di blocco allestiti con il Reparto prevenzione crimine hanno permesso di identificare 34 persone a bordo di 19 veicoli, 13 delle quali avevano precedenti penali. Sabato pomeriggio invece osservate speciali sono state le piazze, via Roma e Prato della Valle oltre alla stazione dove sono state 42 le persone identificate, tra cui 30 minorenni. In totale le verifiche del fine settimana hanno portato a controllare 212 persone (69 delle quali erano pregiudicati) e 65 automobili, in particolare ai posti di blocco allestiti in zona industriale. Tre le espulsioni, che hanno colpito due cittadini tunisini e uno nigeriano. Nell'ambito degli stessi controlli sabato sera i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti al supermercato Pam di galleria San Carlo all'Arcella arrestando un 36enne. L'uomo, con diversi precedenti alle spalle, era stato scoperto a rubare diverse bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di 350 euro.