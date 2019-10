di Marco Aldighieri

PADOVA Il negozio di abbigliamento sportivo “Non solo sport - GalleryGFC” di, ieri pomeriggio, è stato invaso da centinaia di ragazzi per la visita del rapper italo-iranianodi 28 anni. Il cantante, nato a Verona e coperto di tatuaggi, è un idolo per gli adolescenti. L’evento, iniziato alle 16, stava procedendo nel migliore dei modi fino a quando è salita la tensione.Impauritoed è scappato dal punto vendita. Si è diretto verso via Cesare Battisti e qui è stato tratto in salvo dalla. «Ero con due amici della protezione civile - ha raccontato - abbiamo visto il ragazzino scappare da almeno una quindicina di altri ragazzi che volevano linciarlo. Lo abbiamo protetto facendolo entrare in un bar. Sanguinava e gli abbiamo dato del ghiaccio. Intanto - ha ripreso - abbiamo fermato il branco, per la maggiore parte mi sembravano stranieri, che voleva aggredirlo. Infine abbiamo chiamato i carabinieri». Ma non è stato l’unico episodio registrato dal vice sindaco. «Poco dopo - ha ricordato - abbiamo soccorso anche una ragazzina. Era in lacrime e spaventata. Anche lei era scappata dall’evento di via Roma, dove era stata spinta e insultata. Per fortuna che davanti alla Prefettura c’era il banchetto della, tutte persone brave e che conosco, e insieme abbiamo aiutato questi ragazzi in preda al panico». Il ragazzo colpito al volto si è poi recato alla stazione dei, e nelle prossime ore potrebbe presentare una denuncia per lesioni. Il pugno gli ha provocato un taglio vicino al naso.