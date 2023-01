Padova. Rissa in Galleria Tito Livio, individuati 3 dei partecipanti: saranno denunciati

PADOVA - Saranno denunciati in tre per la rissa avvenuta la sera del 7 gennaio in Galleria Tito Livio, nella quale due stranieri sono rimasti feriti. Si tratta di tre tunisini che sulle spalle hanno già precedenti per droga e reati contro la persona e il patrimonio, tutti senza documenti in regola. Due di loro erano già stati espulsi.

Cosa è successo

La dinamica della lite deve ancora essere accertata. La sera del 7 gennaio in Galleria Tito Livio, poco prima della mezzanotte, due stranieri sono rimasti feriti al culmine di un diverbio, probabilmente con un coltello o un'arma simile. Entrambi sono finiti in ospedale.