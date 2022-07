VIGONZA - Si rifiutano di servire alcolici e vengono aggrediti: tre baristi finiscono all'ospedale. Scene da Far West domenica sera, 3 luglio, all'esterno del Movembik, il fashion bar per aperitivi e dopocena in via Cavour in centro a Vigonza, dove un gruppo di ragazzi, tra i quali anche minorenni, hanno aggredito e preso a pugni tre dipendenti dello staff del locale. Il sindaco scrive al Questore e al minstro dell'Interno. È accaduto poco dopo la mezzanotte quando il gruppetto, che già alle 23 si era presentato al bancone per chiedere da bere, è tornato alla carica pretendendo che gli venissero serviti degli alcolici. Di fronte all'ennesimo rifiuto da parte dei dipendenti, i ragazzini si sono messi a lanciare sedie contro le vetrate del locale, danneggiandole. Alcuni divanetti sono stati gettati in mezzo alla vicina statale, rischiando di centrare le auto in transito. Non contenti, quando lo staff ha cercato di calmare gli animi e di allontanare i teppisti, sono stati letteralmente aggrediti dal gruppo. Tre di loro hanno riportato contusioni e ferite medicate al pronto soccorso.

L'aggressione

«I miei ragazzi si sono rifiutati di servire alcolici, visto che quando sono arrivati erano già visibilmente alterati - racconta Nicola Ulgelmo, titolare del Movembik - Dopo un'oretta sono tornati, ormai stavamo per chiudere, e hanno di nuovo chiesto di bere, ma gli è stato detto di no. All'improvviso, per tutta risposta, il più esagitato del gruppo ha afferrato una sedia e l'ha scagliata contro la porta di vetro». Da lì è nata una rissa, con calci, spinte, pugni e lancio di oggetti, come sedie e tavolini. Uno dei dipendenti ha un timpano perforato, un altro ha rimediato quattro punti ed un trauma cranico, mentre il terzo si è ferito alla caviglia. «Sono sconcertato e senza parole - dice ancora Ulgelmo - Il Movembik è un locale dove tutti si conoscono, un luogo per ritrovarsi per qualche ora in compagnia, vengono anche le famiglie. In 18 anni, da quando abbiamo aperto, una cosa del genere non è mai accaduta e spero non succeda più. Siamo stati aggrediti solo per aver fatto il nostro mestiere con coscienza e responsabilità: non serviamo alcolici ai minorenni e nemmeno a chi è già ubriaco. Samuele, il nostro dipendente rimasto ferito alla testa, ha fatto di tutto perchè la situazione non degenerasse e per mandarli via».

Le indagini

I carabinieri, ai quali è stata presentata la denuncia, stanno mostrando alcune foto dei teppisti ai baristi dello staff e sembra si tratti di ragazzi già noti alle forze dell'ordine. «Quanto accaduto la scorsa notte è un fatto gravissimo - ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro - un gruppo di ragazzi ha aggredito lo staff del Movembik e devastato il locale perché non gli sono state servite bevande alcoliche, in quanto minorenni. I camerieri hanno riportato ferite serie, che prevedono diversi giorni di prognosi. Massima solidarietà a loro che, cercando di far rispettare le regole, hanno pagato in prima persona. Abbiamo sottolineato in tempi non sospetti che serve un potenziamento dei controlli del territorio e, da quando ci siamo insediati, stiamo lavorando al nuovo piano della sicurezza urbana. Oggi ho predisposto immediatamente una lettera al Questore e al ministero dell'Interno per chiedere un intervento urgente».