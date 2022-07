Devastano il bar e aggrediscono i dipendenti: denuncia e foglio di via per due dei giovani coinvolti

VIGONZA - Foglio di via e divieto di avvicinamento. Sono i provvedimenti emessi dalla Questura patavina nei confronti dei giovani che hanno aggredito i dipendenti del Movembick a Vigonza e danneggiato il locale. I fatti sono avvenuti lo scorso 4 luglio e in quel frangente i carabinieri della sezione radiomobile di Padova erano riusciti a bloccare due dei ragazzini coinvolti nei disordini. Si tratta di un 19enne e un 16enne di origine ecuadoregna, nati in Italia e residenti a Padova, denunciati in concorso per rissa, lesioni personali aggravate e danneggiamento. I due giovani avevano già precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e la Questura ha emesso nei confronti del 19enne un foglio di via obbligatorio che gli impedirà di tornare a Vigonza per un anno. All'altro ragazzo è stato notificato il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento all'interno del bar Movembick e nelle immediate vicinanze per un anno.

APPROFONDIMENTI VIGONZA Il barista nega i drink, giovanissimi distruggono il locale e... VIGONZA «Niente alcol» e il branco si scatena, giovanissimi...