Va a pattinare al parco e cade: i genitori fanno causa al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Va aal parco, cade e i genitori fanno causa al Comune. Il fatto risale al 17 settembre 2017. Quel giorno unpadovano è alper passare qualche ora sui pattini. La giornata, però, non finisce nel migliore dei modi. Il minorenne, infatti, mentre pattina sulla piastra in cemento, cade a terra. Per lui qualche sbucciatura, una botta all'orecchio, e poco altro. Per fortuna, niente di più grave. Nonostante questo, i suoi genitori hanno deciso di far causa al Comune presentando il 9 ottobre di due anni fa una richiesta di risarcimento. La giunta Giordani, però, non ci sta e ha deciso di resistere in giudizio. Per farlo, martedì scorso la giunta ha approvato un'apposita delibera. «Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso - ha spiegato ieri l'assessore all'Avvocatura civica,