Padova. Tenta di sfondare la porta della ex e poi scappa: trovato dai carabinieri al confine sloveno

PADOVA - Tornava a casa dal lavoro e spesso trovava ubriaco il suo compagno, un uomo di 47 anni agli arresti domiciliari di cittadinanza rumena. Così, dopo crescenti tensioni, la donna ha deciso di cacciarlo di casa.

È accaduto negli anni scorsi a Padova dove l'uomo aveva utilizzato un lungo palo di legno come ariete per sfondare la porta. La donna allora aveva chiamato i carabinieri, ma il compagno era fuggito prima dell'arrivo dei militari. Questi è stato rintracciato nel corso di un controllo dei militari del Radiomobile di Aurisina, impegnati a Basovizza e Prosecco in un servizio di retrovalico. Nei suoi confronti era pendente un mandato di cattura emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica di Padova, dovendo scontare 8 mesi di reclusione per evasione. L'uomo è stato arrestato e chiuso nel carcere del Coroneo a Trieste.