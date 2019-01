Rinascente, ultima svendita: affari e amarezza. Interinali per gli straordinari

di L.M.

PADOVA - Folla ieri alla Rinascente, che per la prima giornata di saldi ha effettuato un'apertura straordinaria dalle 8 a mezzanotte. Fin dalle prime ore una moltitudine di persone è entrata nel grande store in cerca dell'occasione, con sconti che toccano anche il 70% distribuiti in tutti i reparti. Una giornata amara per dipendenti e clienti, la Rinascente infatti ha fissato da tempo ormai la chiusura definitiva per il 15 febbraio prossimo decretando di fatto il licenziamento di tutti i lavoratori che già hanno...