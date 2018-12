Rinascente, niente accordo: scatta lo sciopero delle commesse

di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Scatto lo sciopero delle commesse della Rinascente. Lo strappo tra azienda e sindacati si era consumato durante la riunione di giovedì scorso e non è rimasto senza conseguenze. Per tutta la giornata di oggi, infatti, i dipendenti della Rinascente incroceranno le braccia. Ad annunciarlo sono stati, ieri pomeriggio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Dalle 10 alle 13 si terrà un presidio davanti al negozio per raccogliere solidarietà dalla cittadinanza e tenere alta l'attenzione sulla situazione dopo la decisione di chiudere il negozio (le serrande si abbasseranno il 15 febbraio).