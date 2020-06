Volontari contro rifiuti e inciviltà: ripuliscono zona Portello e trovano pure un portafogli

PADOVA - In mezzo alla spazzatura hanno trovato pure un portafogli, restituendolo alla legittima proprietaria. Ripulita nel week end - grazie all'intervento del Comitato Mura, del Gruppo Retake Padova e dell'associazione Progetto Portello -, l'area del Portello e di Porta Ognissanti. L'iniziativa ha visto i volontari raccogliere ogni genere di pattume lasciato da cittadini incivili, bottiglie di plastica, lattine, cartacce e quant'altro gettato sul lungargine est del Piovego e sui futuri luoghi cardine del Parco delle Mura.



Nella mattinata di sabato sono stati raccolti ben sette sacchi di rifiuti ma i volontari non si sono limitati a ripulire le rive del canale. L'intervento è stato esteso a Porta Ognissanti usata da persone di passaggio come un bidone dei rifiuti gettati all'interno del monumento dalle grate del cancello e delle finestre. Dopo un'accurata pulizia dei pavimenti - anche qui raccolte lattine, cartoni, mozziconi di sigaretta, tappi, bottiglie, bicchieri di carta e persino pezzi di calcinacci - i volontari del Comitato Mura hanno anche passato l'aspirapolvere per togliere ogni residuo.



Sono interventi che si ripetono purtroppo ciclicamente per far fronte all'inciviltà di quanti continuano a non utilizzare i cestini e ad abbandonare i rifiuti. Un'operazione che è stata ripetuta dal gruppo Retake che si è occupato dell'altro lato del Portello, zona Inail, argine e parcheggio. I volontari, come riferisce il referente Ettore Botter, hanno raccolto diversi sacchi di immondizia. Tra il pattume è stato ritrovato anche un portafogli con i documenti che è stato restituito alla legittima proprietaria. La donna era talmente felice che si è iscritta al gruppo di volontari delle pulizie. © RIPRODUZIONE RISERVATA