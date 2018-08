Rifiuti e raccolta porta a porta, ecco il kit per 4 mila famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Partita la consegna domiciliare del kit informativo alle circa 4 mila utenze di Mortis e San Lazzaro coinvolte dal nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Da fine agosto, la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata. L'estensione del servizio riguarderà oltre 8.300 residenti e completerà l'anello della raccolta rifiuti domiciliare attorno alla città, raggiungendo oltre 95mila cittadini interessati. IL KITÈ in consegna in questi giorni nelle cassette della posta delle...