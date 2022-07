Rifiuti illeciti, sequestrati due siti a San Giorgio in Bosco e Bassano del Grappa. Denunciati due uomini

PADOVA - Gli agenti della Squadra Mobile di Padova e personale del Gruppo Forestale hanno sottoposto a sequestro preventivo due siti destinati alla gestione illecita di rifiuti nei territori di San Giorgio in Bosco (Padova) e di Bassano del Grappa (Vicenza). Gli investigatori hanno denunciato un 68enne di Novi (Vicenza) - già indagato - ed un 28 enne di Bassano del Grappa.

L'indagine era stata avviata dopo alcuni furti pluriaggravati di cavi e componentistiche di rame, ottone e ferro commessi in quest'ultimo anno ai danni di aziende delle province di Padova, Vicenza e Rovigo. Gli approfondimenti, disposti dalla Procura di Padova, hanno portato in particolare sulle tracce del 68enne, titolare di un'impresa individuale con unità operativa a San Giorgio in Bosco. L'uomo acquistava il materiale metallico (soprattutto rame) da privati, senza avere l'autorizzazione per effettuare questo commercio e senza conservare tracciatura dell'acquisto. La merce veniva poi ceduta ad aziende terze per la definitiva fusione.