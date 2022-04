PONTE SAN NICOLÓ - La caccia al colpevole era partita da tempo, i sospetti c'erano, ma mancava l'ammissione. Da un paio di mesi gli agenti della polizia locale gli davano la caccia. Ieri mattina è stato individuato il furbetto dei rifiuti che da qualche tempo al mercato settimanale di Roncaglia occultava i propri rifiuti in spazi non idonei, creando disagio tra i colleghi e gli stessi residenti. La segnalazione è giunta prima all'ufficio Ambiente del Comune e di conseguenza alla Polizia locale. Nei guai è finito un produttore agricolo di 52 anni, con attività a Due Carrare. A fronte di segnalazioni ricevute dai cittadini per abbandono di rifiuti illeciti in occasione del mercato, è stato attivato un coordinamento tra l'assessore all'Ambiente Alessia Ziglio e la polizia locale coordinata da Giulia Lunardi. Ieri mattina il colpevole degli abbandoni di rifiuti è stato intercettato e, messo alle strette, ha ammesso di essere il responsabile dei comportamenti non a norma. Gli è stato intimato il recupero dei rifiuti illecitamente conferiti nei cassonetti di raccolta urbana e al loro corretto smaltimento in una struttura adeguata. A suo carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa che potrà oscillare tra 300 e 3mila euro.

LE GIUSTIFICAZIONI

Il produttore agricolo di fronte alle legittime domande degli agenti ha provato a giustificarsi riferendo di aver agito con superficialità e di scusarsi per il disagio provocato. Parziali giustificazioni che non gli sono bastate ad evitare la sanzione. «É stato messo in atto - ha detto l'assessore Ziglio - un eccellente gioco di squadra tra la gente, gli amministratori e la polizia locale. In pratica le lamentele riferivano di cassonetti ad uso degli ambulanti del mercato già carichi fin dalle prime luci dell'alba e soprattutto non rispettosi dei vari settori a cui sono deputati. Sono stati trovati plastica e altro materiale non idoneo nel cassettone del cartone e tante altre irregolarità che non abbiamo potuto sottovalutare». Ziglio ha ricordato che questo tipo di reati verranno sempre sanzionati e verso i trasgressori sarà applicata tolleranza zero: «Il decoro urbano, il rispetto delle regole, il senso civico sono tutti valori che nel nostro territorio pretendiamo che vengano rispettati. Ecco che chi anche in futuro si macchierà di questi reati e dovesse essere scoperto, non potrà che pagare di tasca propria il maldestro comportamento». L'attività di monitoraggio da parte degli agenti della Polizia locale, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, proseguirà senza sosta e andrà ad interessare anche le aree arginali e le zone periferiche dove troppo spesso sono stati segnalati abbandoni di rifiuti. Situazioni che il Comune non vuole più tollerare.