Anguillara. Sparano al suo cane, la proprietaria triplica la "taglia" sul colpevole: «Tremila euro a chi mi dice chi ha ucciso il mio Pepe»

ANGUILLARA VENETA (PADOVA) - Poche ore di agonia, poi Pepe, lo splendido meticcio di un anno e mezzo, è morto. Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, nonostante un intervento chirurgico effettuato in clinica a Monselice, il cane di Anna Mazzucato ha smesso di vivere. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito della fucilata di cui è rimasto vittima ieri, 20 aprile, tra le 13 e le 15 mentre si trovava nel giardino della villa di famiglia in via Riolfa ad Anguillara Veneta. I proprietari del cane hanno alzato la posta e desiderano che venga fatta giustizia. Ieri avevano proposto una taglia di mille euro a chi avrebbe dato informazioni utili all'identificazione dell'assassino del loro cane. Oggi la taglia è triplicata. «Chi ha ucciso il nostro cane - ha dichiarato Anna Mazzucato - è in grado di fare del male anche ad un umano. Daremo 3mila euro a chi ci darà informazioni utili. Garantiamo l'anonimato a tutela della sicurezza del testimone». Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Abano hanno avviato le indagini. L'autore del crudele e sconsiderato gesto nel caso fosse identificato rischia una denuncia per uccisione di animali.