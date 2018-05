Vazzoler 40mila euro dichiarati ma milioni in conti esteri e fondazione

di Marco Aldighieri

PADOVA - I soldi frutto del riciclaggio di denaro sporco, potrebbero essere stati in parte trasferiti nella. Questo escamotage avrebbe creato il dentista finanziere, Alberto Vazzoler, per investire milioni e milioni di euro. Ma i militari della Guardia di Finanza, stanno anche indagando sulle centinaia di clienti del gruppo accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Al momento ne hanno scoperti solo tre: due imprenditori di Milano e uno di Caltanissetta. E poi gli inquirenti stanno passando al setaccio i conti correnti all'estero dei cinque indagati e gli indirizzi di posta elettronica utilizzati per i loro affari, come la mail Zoro Zorello.Secondo la pubblica accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Roberto D'Angelo titolare delle indagini, Alberto Vazzoler per investire nei soldi guadagnati dal riciclaggio di denaro sporco, avrebbe creato una fondazione a suo nome. E la Fondazione Vazzoler, a seguito di un primo controllo da parte delle Fiamme gialle, avrebbe la sua. Qui il dentista avrebbe fatto confluire. Ma i soldi del riciclaggio, ancora per l'accusa, sarebbero finiti anche in. E anche in questo caso gli inquirenti sono a caccia degli istituti di credito che custodiscono le ricchezze di Vazzoler e dei suoi soci...