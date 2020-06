Riciclaggio internazionale, Alberto Vazzoler condannato a 11 anni e 8 mesi

PADOVA - Il tribunale collegiale di Padova ha condannato a 11 anni e 8 mesi Alberto Vazzoler, 60 anni, originario di San Donà di Piave ma residente a Padova. Il pubblico ministero Roberto d'Angelo aveva chiesto 10 anni e sei mesi. L'imputato era a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale, per aver spostato denaro per un valore di 117milioni euro.



Stando alla ricostruzione fatta durante il dibattimento, Vazzoler aveva messo in piedi una vera e propria «agenzia» che raccoglieva denaro frutto di evasione fiscale di facoltosi imprenditori italiani, lo portava a Dubai e tramite false fatture fatte con società intestate a prestanome, faceva rientrare i capitali in Italia usufruendo della voluntary disclosure. La percentuale di Vazzoler e dei soci era del 5% rispetto al valore trasferito. La sentenza è giunta dopo settimane di braccio di ferro tra Vazzoler e il collegio di giudici. L'imputato ha chiesto più volte il legittimo impedimento presentando certificati medici e attestazioni di ricoveri in ospedale, ma i giudici, ricusati quattro volte degli avvocati della difesa, hanno ritenuto di rigettare le varie istanze.



Disposta la confisca degli appartamenti di lusso dell'imputato, auto, barca e oltre 5 milioni di euro ritenuti frutto dei traffici di denaro illeciti. Insieme a Vazzoler nel maggio del 2018 vennero arrestate altre cinque persone, a tutte è stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzato al riciclaggio transnazionale. Tre di queste sono uscite dal processo nelle udienze preliminari, per le altre due, Silvia Moro e Elena Manganelli de Rienzo, la prima attuale fidanzata e la seconda ex compagna di Vazzoler, è stabilito che la sede del processo sarà a Venezia.