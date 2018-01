Insoddisfatti dell'accoglienza in hotel: richiedenti asilo in marcia per protesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA PADOVANA - Cinquantadi Togo, Camerun e nigeria ospitati da 3 anni all'distannoe stannoin strada. Prima andranno in Comune e poi in prefettura a Padova. Protestano perché da 3 anni sono in attesa dei permessi di soggiorno e perché insoddisfatti dell'accoglienza in hotel.La marcia dei migranti è tornata sui propri passi intorno alle 11, quando il sindaco di Noventa ha convinto i richiedenti asilo a tornare in albergo, spiegando loro che altrimenti avrebbe chiamato la prefettura togliendoli dal sistema di accoglienza. La protesta comunque prosegue, stavolta fra le mura dell'hotel che li ospita.